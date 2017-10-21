Микколи связался с мафией и получил срок

2017-10-21 02:33 | www.oxu.az | 4

Бывший нападающий сборной Италии Фабрицио Микколи осужден на 3,5 года за вымогательство денег.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport.

По версии следствия, в 2010 году форвард обращался к Мауро Лаурикелло, сыну босса мафии района Кальса в Палермо, чтобы заставить одного из его должников выплатить 12 тысяч евро. Эти средства были заняты у Микколи на открытие танцпола в городе. В результате мафиози использовал слишком жесткие методы.

В результате против Лаурикелло и Микколи были возбуждены уголовные дела. Первый был осужден на один год условно. Второй получил тюремный срок, однако его адвокат заявил, что обвиняемый будет подавать апелляцию. Сам форвард свою вину отрицает.

Микколи завершил карьеру в 2015 году. Большую часть карьеры он провел в «Палермо», был капитаном команды. Вместе с ней победил в Суперкубке Италии в 2003-м году. В составе сборной Италии он выступал с 2003 по 2004 год.

С.Б.

