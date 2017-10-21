В Египте в столкновении с террористами погибли 30 спецназовцев - СМИ

2017-10-21 03:02 | www.trend.az | 4

Число бойцов египетского спецназа, погибших в пятницу в результате столкновения с террористами под Каиром, возросло до 30, передает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Ранее сообщалось о 16 погибших и около 15 раненых.

Полицейские проводили операцию по обезвреживанию террористической ячейки, скрывавшейся в пустынном районе эль-Вахат в 135 километрах от Каира. Террористы были причастны к совершению нескольких терактов и считаются одними из наиболее опасных в Египте.