Касильяс был выведен из стартового состава “Порту” за использование телефона

2017-10-21 03:42 | www.apa.az | 3

Голкипер «Порту» Икер Касильяс был выведен из стартового состава команды.

Как передает АПА, об этом пишет “As”. По информации издания, такое решение тренерский штаб во главе с Сержиу Консейсау принял в связи с тем, что 36-летний испанский футболист активно пользовался мобильным телефоном, находясь в расположении команды, несмотря на соответствующий запрет. Также тренеры недовольны отношением Касильяса к тренировочному процессу.

Касильяс остался в запасе «Порту» на гостевой матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (2:3). Вместо него на поле вышел Жозе де Са. Отмечается, что Икер не выйдет в стартовом составе и в матче 9-го тура чемпионата Португалии с «Пасуш де Феррейра», который состоится 21 октября.