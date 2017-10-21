ВВС Турции нанесли удары по позициям террористов на севере Ирака

2017-10-21 04:05 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции нанесли удары по позициям террористов на севере Ирака, пишут турецкие СМИ.

Разведслужбы страны установили, что террористы пришли в активность для совершения очередного теракта.

В результате ударов ВВС были обезврежены 9 террористов.

Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.