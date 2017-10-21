Трамп встретился с генсеком ООН

2017-10-21 05:37 | www.apa.az | 4

Президент США Дональд Трамп в пятницу провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в ходе которой обсудил с ним ситуацию вокруг КНДР, Сирии, Ирака, Мьянмы, а также затронул вопрос реформы всемирной организации.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Белого дома.

В документе также отмечается, что американский лидер выразил Гутерришу поддержку за его "усилия по повышению эффективности работы ООН".