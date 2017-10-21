Дипломатический район Кабула подвергся ракетному обстрелу

2017-10-21 07:03 | www.trend.az | 4

Взрыв прогремел в одном из богатых районов Кабула, где расположены правительственные учреждения и иностранные посольства, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News.

По данным телеканала, сообщения о взрыве поступили из окрестностей района Вазир Акбар Кхан на севере афганской столицы.

Отмечается, что, предположительно, несколько ракет упали на территории штаб-квартиры Международных сил по обеспечению безопасности (ISAF).

Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях пока нет.

Это один из богатых районов города, здесь расположены многие правительственные учреждения, в том числе президентский дворец, а также иностранные посольства, в том числе посольство США и Канады. Международный аэропорт Кабула также расположен в этом районе.