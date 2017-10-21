В Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления

2017-10-21 08:00 | www.apa.az | 4

Сегодня в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления.

Как сообщает местное бюро АПА, избирательные участки открылись в 08:00 утра по местному времени. Гражданам страны предстоит выбрать мэров городов и районов, а также депутатов сакребуло (муниципальных законодательных органов).

На 3 644 избирательных участках граждане изберут 2058 членов 64-х муниципальных собраний (сакребуло) и 64 мэра. К выборам местного самоуправления в ЦИК зарегистрированы 22 политических партии, 5 избирательных блоков и одна инициативная группа, окружными избирательными комиссиями зарегистрированы 200 инициативных групп.



По данным ЦИК, к выборам зарегистрированы 369 кандидатов в мэры, в том числе 13 в Тбилиси. За выборами будут следить местные и зарубежные наблюдатели, в том числе представители ЦИК Азербайджана. Избирательный процесс освещают более 4 тысяч журналистов.