МСП в Азербайджане могут получить налоговые льготы

2017-10-21 08:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана рассматривает возможность введения налоговых льгот для представителей малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщил Trend источник в правительстве.

Как отметил источник, в частности льготы для МСП коснутся налога на прибыль и налога с доходов.

"Новые льготы подразумевают лишь частичное освобождение от данных налогов и на определенный период. Правительство пока не рассматривает возможности полностью освободить субъектов малого и среднего бизнеса от каких-либо налогов", - сказал собеседник агентства.

Тем не менее, источник добавил, что это только первоначальный вариант пакета предложений, который еще окончательно не согласован.

"Вопрос поддержки малых и средних предпринимателей отражен в стратегических дорожных картах и сейчас в правительстве рассматриваются различные варианты. Однако пока сложно сказать, какие именно меры поддержки будут реализованы", - сказал он.

Утвержденная в конце 2016 года стратегическая дорожная карта по производству в Азербайджане потребительских товаров на уровне малого и среднего предпринимательства предусматривает множество различных мер по поддержке МСП.

В частности, в рамках дорожной карты уже начались работы по созданию Агентства малого и среднего предпринимательства. При агентстве будет действовать Дом МСП, где предприниматели смогут получить различные услуги по принципу "единого окна", как на льготных условиях, так и бесплатно.

Ожидается, что в Азербайджане предприниматели также смогут получить поддержку для разработки бизнес-планов, повышения квалификации своих сотрудников, изучения зарубежного опыта. Особое внимание в дорожной карте уделяется женщинам-предпринимателям, для которых планируется ввести отдельные льготы.

(Автор: Азад Гасанли)

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