В Грузии началось голосование на местных выборах

2017-10-21 08:29 | www.trend.az | 4

Избирательные участки для голосования на выборах в местные органы управления открылись в субботу в Грузии, передает РИА Новости.



Граждане страны будут выбирать 64 мэров городов и районов и депутатов 64 муниципальных законодательных органов (сакребуло). Всего в масштабах страны открыто более 3,3 тысячи избирательных участков.

Регистрацию для участия в этих выборах прошли 22 политические партии, пять избирательных блоков и одна инициативная группа. В 64 муниципальных законодательных органа будут избраны более 2 тысяч депутатов.