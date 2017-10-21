Şenocak: Müslüman Dünyasının kalkınması ancak D-8‘in güçlendirilmesiyle mümkündür

2017-10-21 09:51 | www.trend.az | 0

Amerika ile yaşanan vize krizi konusunu Trend Haber Ajansı'na değerlendirdi.

D-8, (gelişmekte olan sekiz ülke), 8 ülkeden Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya'.dan oluşan uluslararası bir kuruluştur. REFAHYOL Hükümeti Başbakanı Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan önderliğinde bir araya gelerek 20 yıl önce oluşturdukları bu kuruluşun kurucusu da Türkiye'dir.

D-8'in güçlenmesi merhum Erbakan'ın en büyük arzusuydu bu konuda büyük mücadeleler vermiştir, Erbakan’ın vizyoner, ileri görüşlü bir lider olduğunun da en büyük kanıtıdır. Türkiye maalesef REFAHYOL Hükümetinden sonra D-8'in stratejik önemini kavrayamayarak bir kenara nadasa bırakıp Dünya’da hiçbir etkinliği olmayan Suudi Arabistan merkezli pasifize edilmiş Islam İşbirliği Teşkilatı’na yönelmiştir. Halbuki D-8 Türkiye’nin gerek Asya’da, gerek Müslüman dünyasında gerekse Dünya’da stratejik konumunu güçlendirecek çok önemli bir konuma sahiptir ve etkinliği de coğrafi olarak genişletilebilirdi.

Örgütün kuruluş deklarasyonunda iş birliği alanları olarak ticaret, sanayi, iletişim, enformasyon, finans, bankacılık, özelleştirme, kırsal kalkınma, bilim, teknoloji, yoksullukla mücadele, insan kaynaklarının geliştirilmesi, tarım, enerji, çevre, sağlık, turizm, kültür gibi konular yer almaktadır.

D-8, üye ülkelerin zengin yer altı ve yer üstü kaynakları, dinamik ve kalabalık iş gücü ve büyük pazar potansiyeliyle dikkat çeken bir kuruluştur.

Üye Müslüman ülkeler arasında kendilerini bölgesel güç olarak niteleyen Arap ülkelerin olmaması birçok nedene bağlıdır. Bunun beraberinde Arap ülkelerinin birlikten ziyade mezhep çatışmaları ve kişisel çıkarları doğrultusunda Batılı güçlerin etkisiyle İslamiyete ve bölgesel güvenliğe büyük zarar vermektedirler, en son Suudi Arabistan ve Katar arasındaki diplomatik kriz de bunun göstergesidir.

Müslümanların terörle bağdaştırılması konusunda mücadele etmek yerine bu durumu körüklemektedirler.

Türkiye, D-8'e gerekli önemi verip güçlendirdiği taktirde, D-8, Dünya’da Şanghay Isbirligi Örgütü kadar güçlü bir teşkilat olabilecek konumdadır ve AB’ne de alternatif bir pazar teşkil etmektedir.

Üye olmayan kardeş ülke Azerbaycan’ın D-8 Zirvesine davet edilmesi D-8'in güçlenmesi bölgesel etkinliği için Azerbaycan'nın önemli bir konumu oldugunu göstermektedir. Özellikle Azerbaycan, Müslüman ülkelere bölgesel barış ve kalkınmaya örnek teşkil edecek BM bünyesinde birçok stratejik uluslararası inisyatife imza atmıştır . Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Müslüman ülkelere son verdiği mesaj çok önemlidir “Müslüman ülkeler maruz kaldıkları saldırılara karşı mücadele edebilmeleri ve kalkınmaları için birlik olmaları şarttır“.

Müslüman ülkeler kalkınmadıkça dışa bağımlı ülkeler olarak dış güçlerin manipüle ettiği sosyo-politik ve ekonomik kaosun içinde parçalanmaya mahkumdur. Körfez savaşından bugüne Dünya’da 4 milyondan fazla Müslüman öldürüldü bu veriler dikkate alınmalıdır. Müslüman dünyasının kalkınması ancak D-8'in güçlendirilmesi etkinliğinin artmasıyla mümkündür.