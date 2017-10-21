Узбекистан активно участвует в деятельности ШОС

2017-10-21 09:53 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Официальный Ташкент активно принимает участие в развитии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Так, накануне здесь состоялось совещания министров юстиции государств-членов ШОС.

Кроме того, как сообщает в субботу МИД Узбекистана, на 25-27 октября запланировано проведение в Ташкенте совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС.

Об этих мероприятиях узбекская сторона проинформировала участников очередного заседания Совета национальных координаторов (СНК) государств-членов ШОС, состоявшегося в Пекине 17-20 октября.

Здесь представители Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана обменялись мнениями по текущим вопросам деятельности организации, в том числе о ходе подготовки к предстоящему заседанию Совета глав правительств (премьер-министров), другим совместным мероприятиям.

(Автор: Диана Алиева. Редактор: Ирина Парфёнова)