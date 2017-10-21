Playboy впервые поместил на обложку трансгендера – ФОТО

2017-10-21 10:16 | www.oxu.az | 4

Обложку ноябрьского номера журнала Playboy впервые за всю историю украсит снимок с трансгендерной моделью. Ей станет 24-летняя француженка североафриканского происхождения Инес Рау, которую журнал признал девушкой месяца.

Как передает Oxu.Az, oб этом сообщается на сайте Playboy.

Рау сделала операцию по смене пола в 15 лет. Затем из Франции она перебралась в США. Модель построила карьеру в Нью-Йорке, начав с танцевальных выступлений на концертах диджеев. С тех пор Дэвид Гетта остался ее близким другом, отмечает издание, рассказывая об Инес.

Также, известно, что Рау занималась тайским боксом и кикбоксингом.

Девушка борется за права женщин и права ЛГБТ. Ее также волнует проблема загрязнения окружающей среды.

По словам Рау, ничто ее так не беспокоит, как борьба с глобальным потеплением, и она говорит, что до последнего готова сражаться за планету.

Ранее Рау уже снималась для модных журналов Luvre и Vogue, а в мае 2014 года ее снимок появился на сайте Playboy. Свежий номер с ней на обложке будет посвящен основателю и идеологу Playboy Хью Хефнеру, который ушел из жизни в конце сентября.

A.C.

