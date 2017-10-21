ИГ взяла ответственность за взрыв в Кабуле

2017-10-21 10:07 | www.trend.az | 4

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в мечети в Кабуле, унесший жизни 39 человек. Об этом передает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

По его сведениям, взрыв совершил выходец из Туркмении.

20 октября атаке террористов подверглась мечеть Имама Замана в столице Афганистана. Смертник вошел в молельный дом и взорвал себя, когда люди собрались там на молитву. Месяц назад эта мечеть уже становилась объектом нападения, тогда погибли 28 человек.