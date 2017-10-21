МИД России: Приветствуем любые действия по борьбе с ИГ

2017-10-21 10:27 | www.apa.az | 4

Россия приветствует любые действия по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство».

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя освобождение от боевиков сирийского города Рака.

«Мы приветствуем любой успех в борьбе с ИГ, в этом плане, конечно, достигнутое в Ракке является шагом вперед. Исходим из того, что для уменьшения нежелательных последствий важно полноформатное и плотное взаимодействие на контртеррористическом треке», - сказал он.