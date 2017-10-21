Иран добросовестно выполняет все условия сделки по атому

2017-10-21 10:40 | www.trend.az | 3

Тегеран строго и добросовестно выполняет все условия договоренностей, касающихся его ядерной программы, заявил в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

"Для нас нет сомнений, что Исламская Республика Иран строго и добросовестно выполняет все условия имеющейся договоренности. Как публично подчеркивалось в том числе генеральным директором МАГАТЭ господином (Юкия) Амано, это включает и вопросы доступа на интересующие агентство объекты в Иране в контексте применения дополнительного протокола к соглашению о гарантиях", — сказал Рябков, выступая на Московской конференции по нераспространению.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном (СВДП). Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей. При этом американский президент отметил, что если американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, США выйдут из соглашения.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.