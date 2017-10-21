Известное турецкое издание оскорбило «Карабах»

2017-10-21 10:53 | www.oxu.az | 4

Автор турецкой газеты Sabah Мевлют Тезел высмеял болельщиков «Карабаха», которые на матче Лиги Чемпионов с испанским «Атлетико» составили хореографию, сложив из 7 букв слово «Карабах».

Как передает Oxu.Az, в своем блоге «Ezik kareoqrafi» он назвал данную хореографию самой бедной, самой мятой и самой комичной в истории футбола.

Публикация вызвала крайне негативную реакцию в Азербайджане. После серьезной критики в соцсетях статья Тезеля была удалена с сайта газеты.

Э.А.

