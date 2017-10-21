Грузия выбирает 64 мэров и 2 058 членов муниципальных собраний

2017-10-21 10:43 | www.trend.az | 3

21 октября на выборах в органы местного самоуправления избирателями будут избраны 2058 членов 64-х муниципальных собраний (сакребуло) и 64 мэра.

По информации Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии, к выборам местного самоуправления в ЦИК зарегистрированы 22 политических партии, 5 избирательных блоков и одна инициативная группа, а окружными избирательными комиссиями зарегистрированы 200 инициативных групп, передает

"Грузия Online".

По данным ЦИК, к выборам зарегистрированы 369 кандидатов в мэры, в том числе 13 в Тбилиси.

Количество зарегистрированных мажоритарных кандидатов составляет 4 727.

По партийным спискам, количество кандидатов в члены сакребуло – 12 902.

Как сообщили в Центризбиркоме, 3644 избирательных участка полностью готовы к проведению выборов.

За выборами будут наблюдать 54 389 представителей избирательных субъектов, 20641 наблюдателей от местных наблюдательных организаций и 581 – от международных организаций.

По информации ЦИК, процесс выборов будут освещать более 4 000 журналистов.

По заявлению главы ЦИК Тамар Жвания, 21 октября с 08:00 все избирательные участки будут готовы принять избирателей.

Избирательным участкам уже переданы бюллетени, протоколы.По ее же словам, избирательные участки оснащены необходимым инвентарем, каждым из членов участков пройден тренинг и они готовы к проведению выборов.