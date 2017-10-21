В 2018 году 6-е совещание министров юстиции ШОС планируется провести в Кыргызстане

2017-10-21 10:52 | www.trend.az | 3

Министр юстиции Кыргызстана Уран Ахметов принял участие в пятом Совещании министров юстиции государств-членов ШОС. Об этом передает КНИА «Кабар» со ссылкой на пресс-службе Минюста КР.

Совещание состоялось под председательством министра юстиции Узбекистан Р.Давлетова. В работе данного мероприятия приняли участие Государственный министр права и юстиции Индии П.Чаудхари, министр юстиции Казахстана М.Бекетаев, заместитель министра юстиции Китая Лю Чжицян, министр права и юстиции Пакистана Захид Хамид, министр юстиции Россия А.Коновалов, министр юстиции Таджикистана Р.Шохмурод. В качестве наблюдателей в Совещании выступили министры юстиции Афганистана А.Хайдари, Республики Беларусь О.Слижевский и заместитель министра юстиции Ирана А.Аббаси.

В ходе Совещания, состоявшегося в конструктивной и дружественной обстановке в атмосфере взаимопонимания, участники подвели итоги сотрудничества между министерствами юстиции по реализации договоренностей по итогам четвертого Совещания министров юстиции государств-членов ШОС. Министры юстиции обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере оказания правовой помощи по гражданским и уголовным делам государств-членов ШОС, Регламент Рабочей группы экспертов по судебно-экспертной деятельности и Регламент Рабочей группы экспертов по юридическим услугам Совещания.

По итогам пятого Совещания, министры юстиции стран – участниц ШОС сделали Совместное заявление о намерении продолжить обмен опытом в сфере развития информационных технологий при оказании юридических услуг гражданам;

- совершенствовать систему работы с обращениями физических и юридических лиц путем внедрения современных информационно-коммуникационных технологий;

- продолжить работу по реализации достигнутых ранее договоренностей об обеспечении широкого доступа граждан, субъектов предпринимательства и организаций к информационным базам законодательства государств-членов ШОС;