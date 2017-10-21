В «Карабахе» резко ответили газете «Sabah»

2017-10-21 11:11 | www.oxu.az | 3

Директор футбольного клуба «Карабах» Амрах Челикель резко отреагировал на издевательский блог в турецкой газете «Sabah».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, он заявил, что самое большое убожество – не поддерживать успехи Азербайджана и Карабаха:

«Если бы у вас было представление о нравственности, вы бы не стали ставить себя в смешное положение такой низкосортной статьей. Вы можете избавиться от этого клейма, если донесете правду о «Карабахе» до Европы и мира. Написанное с чистым сердцем и чистыми руками название «Карабах» свято для нас. Да хранит Аллах поднявших эти буквы».

Э.А.

