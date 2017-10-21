Представители ЦИК Азербайджана отслеживают ход проходящих в Грузии выборов

2017-10-21 11:34 | www.apa.az | 4

Представители Центральной избирательной комиссии Азербайджана (ЦИК) отслеживает ход проходящих в Грузии выборов в местные органы власти.

Как сообщает местное бюро АПА, секретарь ЦИК Микаил Рагимов и заместитель главы секретариата Гасан Казымзаде понаблюдали за процессом голосования на трех избирательных участках в Тбилиси.

М.Рагимов сказал, что избирательный процесс проходит в спокойной обстановке: «Во время процесса голосования каких-либо нарушений закона зарегистрировано не было. Избиратели охотно принимают участие в голосовании».

По его словам, результаты наблюдений будут обсуждены в ЦИК Грузии: «Вечером в 23:00 наше заключение в связи с наблюдениями будет представлено в Центральную избирательную комиссию Грузии».