Азербайджан может сыграть важную роль в усилении D-8 – эксперт

2017-10-21 11:19 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Участие Азербайджана в саммите D-8 еще раз доказывает, что братская страна может сыграть важную роль в усилении этого формата.

Об этом сказала Trend в субботу глава Дипломатического центра стратегических исследований и заведующая кафедрой культурной дипломатии Парижского университета эксперт Наджие Селин Шеноджак, комментируя участие Президента Азербайджана в саммите D-8 в качестве особого гостя.

По словам Шеноджак, Азербайджан до этого выступил с важными инициативами в ООН, которые могут послужить восстановлению мира, а также могут стать примером для исламского мира.

По ее мнению, пока мусульманские страны не будут едины и не добьются развития, под воздействием внешних сил им будет угрожать раскол.

«Не стоит забывать, что после войны в Персидском заливе по сегодняшний день погибло более четырех миллионов мусульман. Развитие мусульманских стран может происходить только за счет усиления и укрепления D-8», - сказала Шеноджак.

Эксперт отметила, что идею о создании "исламской восьмерки" (D-8), членами которой являются Бангладеш, Египет, Индонезия, Иран, Малайзия, Нигерия, Пакистан и Турция, выдвинул экс-премьер Турции Неджметтин Эрбакан.

«К большому сожалению, после смерти профессора Эрбакана Турция не уделяла должного внимания D-8, а уделяла внимание более пассивной организации – Организации исламского сотрудничества (ОИС)», - сказала она.

По мнению Шеноджак, если D-8 будет уделяться пристальное внимание, она сможет стать такой же сильной, как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), и может стать альтернативным ЕС рынком.

Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на саммите D-8, сказал, что состав D-8 должен расширяться.

Эрдоган отметил, что должны расширяться как экономические, так и политические связи между странами, участвующими в саммите D-8.

Президент Турции также сказал, что государства-участники D-8 должны использовать свою национальную валюту во взаимной торговле.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана принял участие в качестве особого гостя в саммите D-8, который состоялся Стамбуле в пятницу.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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