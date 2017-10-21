В Египте в бою с террористами погибли почти 60 полицейских (ОБНОВЛЕНО)

2017-10-21 11:21 | www.trend.az | 4

11:21 (GMT+4) В результате боестолкновения с террористами в районе эль-Вахат в 135 километрах от Каира погибли 58 сотрудников структур МВД Египта, в том числе 23 офицера и 35 рядовых, передает РИА Новости со ссылкой на новостной портал "Масрави".

Сообщается, что погибшие являлись служащими управления нацбезопасности, управления центральной безопасности, спецназа. В числе погибших — элита спецназа, офицеры, имевшие огромный опыт борьбы с террористическим группировками.

При этом власти Египта до сих пор официально не озвучили количество погибших и пострадавших при боестолкновении полицейских.

05:21 (GMT+4) В результате боестолкновения с террористами в районе эль-Вахат под Каиром погибли 54 сотрудника структур МВД Египта, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности страны.

Ранее сообщалось, что полицейские в пятницу проводили операцию по обезвреживанию террористической ячейки, скрывавшейся в пустынном районе. Террористы, которых необходимо было обезвредить, причастны к совершению нескольких терактов и считаются одними из наиболее опасных в Египте. По прибытии на место проведения операции, полицейские были обстреляны, в том числе из тяжелого оружия. По данным источника, в распоряжении террористов находилось оружие типа РПГ.

"Погибли 54 сотрудника полиции, в том числе 20 офицеров", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время операция завершена, полиция и военные зачищают район столкновения в радиусе сорока километров.

03:02 (GMT+4) Число бойцов египетского спецназа, погибших в пятницу в результате столкновения с террористами под Каиром, возросло до 30, передает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Ранее сообщалось о 16 погибших и около 15 раненых.

Полицейские проводили операцию по обезвреживанию террористической ячейки, скрывавшейся в пустынном районе эль-Вахат в 135 километрах от Каира. Террористы были причастны к совершению нескольких терактов и считаются одними из наиболее опасных в Египте.

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