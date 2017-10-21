Мэрайю Кэри ограбили на 50 тысяч долларов

2017-10-21 11:33 | www.oxu.az | 4

Неизвестные ограбили дом легенды мировой поп-сцены Мэрайи Кэри в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на портал TMZ.

По данным издания, певицу ограбили на 50 тысяч долларов. У исполнительницы украли аксессуары, среди которых дорогие сумки и очки.

Грабители проникли в особняк через окно или дверь на верхнем этаже и отключили сигнализацию.

TMZ утверждает, что вероятно, у певицы украли около 10 вещей.

Во время ограбления Мэрайя Кэри находилась в Нью-Йорке.

A.C.

