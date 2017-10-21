В Баку на автомобиль помещена эмблема с армянским флагом

2017-10-21 11:44 | www.oxu.az | 4

В результате разбирательства Главного управления Государственной дорожной полиции Баку было подтверждено, что эмблема-шильдик на автомобиле «Mercedes» с госномерами 10-UU-550 изображает армянский флаг.

Как передает Oxu.Az, об этом Report сообщил Глава пресс-службы Управления дорожной полиции Баку Вагиф Асадов

По его словам, автомобиль был затюнингован в Армении: «В ходе разбирательства выяснилось, что автомобиль «Mercedes» с госномерами 10-UU-550 принадлежит водителю Шахину Ханалиеву. Сам водитель живет за границей. Как мне сказали, он купил автомобиль в одном из салонов Баку. Причем сам водитель не знал, что на автомобиле армянский флаг. Он утверждал, что это флаг Колумбии. Я попросил сфотографировать шильдик на автомобиле и отправить мне. Мы выяснили, что автомобиль был затюнингован в Армении. Неизвестно, как этот автомобиль попал в Азербайджан. Вероятнее всего его привезли из Грузии. Водитель сказал, что снимет эмблему».

В.Асадов отметил, что вопрос рассматривается вместе с соответствующими структурами.

Э.А.

