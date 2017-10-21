На территории страны ожидается нестабильная погода

2017-10-21 12:07 | www.apa.az | 4

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, утром местами ожидается туман, подует порывистый юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 10-14°, днем 18-23°, в Баку ночью 11-13°, днем 20-22° тепла.

Атмосферное давление понизится с 761 мм до 757 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем – 50-55%.

22 октября в районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Утром местами будет туман. Подует западный ветер, который днем в некоторых местах усилится. Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем 20-25°, в горах ночью 2-7°, днем 11-16° тепла.

С полудня 23 до полудня 24 октября в основном в северных и восточных районах ожидается нестабильная погода, будут грозы, временами – дожди. Подует западный ветер, который кое-где усилится. Уровень воды в реках может повыситься.