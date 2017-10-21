Министр обороны Азербайджана провел служебное совещание

2017-10-21 12:22 | www.apa.az | 4

Как сообщили АПА в пресс-службе Министерства обороны, в работе совещания приняли участие заместители министра обороны, командующие видов Вооруженных сил и родов войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства, командиры объединений и соединений, а также посредством видеосвязи командиры и другие должностные лица прифронтовых воинских частей.

Доведя до сведения участников совещания указания президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, министр проанализировал сложившуюся в последнее время ситуацию на линии фронта и подчеркнул предстоящие задачи.

Генерал-полковник З.Гасанов дал соответствующие указания руководящему составу всех категорий по повышению боевой готовности и служебно-боевой деятельности личного состава, боеспособности войск, возможностей маневрирования воинских частей, в особенности подразделений, дислоцированных на линии фронта, а также немедленному и решительному пресечению провокаций противника.