В Баку задержаны совершившие кражи лица

2017-10-21 12:38 | www.apa.az | 4

В Баку задержаны совершившие кражи лица.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МВД, в результате проведенных сотрудниками 11-го отделения полиции Гарадагского района оперативных мероприятий был задержан житель поселка Сангачал Вели Велиев по подозрению в краже 16 октября 700-метровой кабели, принадлежащей одной из компаний на территории поселка.

В результате проведенных сотрудниками 19-го отделения полиции Насиминского РУП оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель Абшеронского района, ранее судимый Эмиль Ширинов, подозреваемый в краже 16 октября 1800 манатов и золотых украшений из одного из домов на территории района.