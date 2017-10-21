Оппозиция Грузии утверждает, что в районе проживания азербайджанцев на избирателей оказывается давление

2017-10-21 12:53 | www.apa.az | 5

Оппозиционная партия «Европейская Грузия» обвинила правящую партию «Грузинская мечта» во вмешательстве в избирательный процесс в Марнеульском районе, в котором тесно проживают азербайджанцы.

Как сообщает местное бюро АПА, кандидат от партии «Европейская Грузия» на должность главы Исполнительной власти Марнеульского района Ахмед Имангулиев сказал, что представители правящей партии на нескольких избирательных участках оказывают давление на избирателей.

Кандидат от партии «Грузинская мечта» на должность главы Исполнительной власти Марнеульского района Темур Абазов же назвал обвинения оппозиционной партии безосновательными: «Цель правящей партии – добиться проведения выборов в демократических условиях».