В Баку предотвращена попытка суицида

2017-10-21 12:56 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, с целью самоубийства 40-летний мужчина взобрался на крышу здания, расположенного по адресу Бинагадинский район, проспект Ататюрка, 30/38.

Он был спасен сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям и отвезен в Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре. Выяснилось, что этот мужчина приобрел квартиру у одной из строительных компаний, однако документы на жилье оказались поддельными, в связи с чем он предпринял попытку суицида.