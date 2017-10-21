Российский депутат потребовал запретить Playboy

2017-10-21 12:00 | www.oxu.az | 1

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал обложку ноябрьского выпуска журнала Playboy, на которой изображен трансгендер, и потребовал запретить продажу издания на территории России.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в пятницу, 20 октября.

«Сам факт появления человека, совершившего над собой некие операционные вмешательства, благодаря которым он стал отдаленно напоминать женщину, — это уже попытка пропаганды девиации, неуважительный жест в сторону традиционного большинства», — сказал политик.

Депутат уже обратился с жалобой в Роскомнадзор, уточняет радиостанция.

Накануне сообщалось, что обложку ноябрьского номера журнала Playboy в США впервые за всю историю украсит снимок с трансгендерной моделью. Ей станет 24-летняя француженка североафриканского происхождения Инес Рау (Ines Rau), которую журнал признал девушкой месяца.

В начале октября Виталий Милонов заявил, что подготовил законопроект о запрете проведения в России операций по смене пола. По его мнению, не может быть ни одной медицинской причины для проведения операции по смене пола во взрослом возрасте и что в подавляющем большинстве случаев желающие сменить свой пол нуждаются в психической или психологической помощи.

Заявление парламентария появилось после того, как стало известно, что Минздрав разработал форму и порядок выдачи справок о смене пола.