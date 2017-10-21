Синоптики обещают нестабильную погоду

2017-10-21 12:09 | www.oxu.az | 1

22 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, утром местами будет слабый туман, подует переменчивый юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 10-14°, днем 18-23°, в Баку ночью 11-13°, днем 20-22° тепла.

Атмосферное давление понизится с 761 мм до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем – 50-55%.

22 октября в районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Утром местами слабый туман, подует переменчивый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем 20-25°, в горах ночью 2-7°, днем 11-16° тепла.

С полудня 23 октября до полудня 24 октября погода в северных и восточных районах будет нестабильной, ожидается гром, временами дожди. Кое-где дожди перейдут в ливни. Может подняться уровень воды в реках.