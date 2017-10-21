ВС Азербайджана дано указание решительно пресекать провокации противника (ФОТО)

2017-10-21 12:31 | www.trend.az | 0

БАКУ /Trend/ - В субботу на Центральном командном пункте Вооруженных сил Азербайджана под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова было проведено служебное совещание, говорится в сообщении ведомства.

В совещании приняли участие заместители министра обороны, командующие видами Вооруженных сил и родами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства, командиры объединений и соединений, а также посредством видеосвязи командиры и другие должностные лица прифронтовых воинских частей.

Доведя до сведения участников совещания указания Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, министр проанализировал сложившуюся в последнее время ситуацию на линии фронта и особо подчеркнул предстоящие задачи.

Генерал-полковник Гасанов дал соответствующие указания руководящему составу всех категорий по повышению боевой готовности и служебно-боевой деятельности личного состава, боеспособности войск, возможностей маневрирования воинских частей, в особенности подразделений, дислоцированных на линии фронта, а также немедленному и решительному пресечению провокаций противника.