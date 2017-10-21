Работы азербайджанских художников на выставке в Лувре (ФОТО)

2017-10-21 12:34 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend Life/ - Работы азербайджанских художников представлены на международной выставке искусств Art Shopping, которая проходит в галерее Carrousel du Louvre музейного комплекса Лувр в Париже (Франция), сообщила Trend Life заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова.

Произведения художников из Азербайджана, Франции и Турции представлены на двух стендах павильона Асмер Нариманбековой Asmar Art.

В экспозицию вошли работы Асмер Нариманбековой, Рены Амраховой, Вафы Эфедиевой, Айсель Миргасымовой, Айсель Бадаловой-Гараловой, Лалы Агаевой, Рамины Саадатхан, Дафны Бишатш, Мюзаффара Генчера, Мурада Гасанзаде, Ферай Имановой.

По словам Асмер Нариманбековой, многочисленные посетители выставки, любители искусств, а также представители местной прессы проявили огромный интерес к работам художников.

Выставка продлится до 22 октября.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)