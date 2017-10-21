Деньги Ислама Каримова остались США

2017-10-21 12:15 | www.oxu.az | 1

США и Нидерланды могут получить большую часть из 800 миллионов швейцарских франков (784 миллиона долларов) дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары Каримовой, замороженных в Швейцарии, сообщает Оxu.Az со ссылкой на Le Temps.

По данным издания, в Берне на этой неделе начались секретные переговоры с участием Генеральной прокуратуры, которая ведет дело Каримовой, Федерального офиса юстиции (минюст), Федерального департамента по международным делам и Дирекции по развитию и сотрудничеству. Они обсуждают, каким образом проводить реституцию денег Каримовой, заблокированных на счетах в частном банке Lombard Odier в Женеве. Источники газеты не исключают, что решение о реституции может быть принято в ближайшее время.

Как отмечается, США требуют возврата 550 миллионов долларов из арестованной суммы, так как "узбекский клан использовал американские банки и доллары при проведении финансовых операций". Сумма, на которую претендует Голландия, не разглашается.

Le Temps отмечает, что замороженные активы были получены в качестве взяток от различных телекоммуникационных компаний. Швейцария намерена провести их контролируемую реституцию, при которой деньги должны пойти на благо населения.

Однако есть опасения, что Ташкент может оказаться не в состоянии проконтролировать эти расходы.

Н.Г.