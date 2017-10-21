Закир Гасанов дал спецпоручение войскам

2017-10-21 12:21 | www.oxu.az | 1

Сегодня в Центральном командном пункте ВС состоялось служебное совещание под руководством министра обороны Закира Гасанова.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе Минобороны.

В работе совещания приняли участие заместители министра обороны, командующие видов Вооруженных сил и родов войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства, командиры объединений и соединений, а также посредством видеосвязи командиры и другие должностные лица прифронтовых воинских частей.

Доведя до сведения участников совещания указания президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего господина Ильхама Алиева, министр проанализировал сложившуюся в последнее время ситуации на линии фронта и особо подчеркнул предстоящие задачи.

Генерал-полковник З.Гасанов дал соответствующие указания руководящему составу всех категорий по повышению боевой готовности и служебно-боевой деятельности личного состава, боеспособности войск, возможностей маневрирования воинских частей, в особенности подразделений, дислоцированных на линии фронта, а также немедленному и решительному пресечению провокаций противника.

Э.А.

