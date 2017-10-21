В Мюнхене из-за нападения мужчины с ножом пострадали четыре человека (ОБНОВЛЕНО)

2017-10-21 12:51 | www.trend.az | 1

12:51 (GMT+4) Четыре человека получили легкие ранения при нападении неизвестного мужчины с ножом в Мюнхене, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.

"Четыре человека получили легкие ранения", — заявила представитель ведомства. Она добавила, что спецоперация по поиску злоумышленника началась в 8.30 утра (9.30 мск), в настоящее время она продолжается. Местных жителей просят объезжать районы поиска.

Ранее полиция Мюнхена сообщила в Twitter о проведении спецоперации и поисках мужчины, ранившего ножом нескольких человек на востоке города. Его мотивы неизвестны.

12:22 (GMT+4) Неизвестный с ножом ранил нескольких человек в Мюнхене. Об этом передает ТАСС со ссылкой на полиция баварской столицы в Twitter.

"Его мотивы неизвестны", - сообщили в полиции.

Полиция призывает горожан избегать площади. "Просьба к тем, кто живет неподалеку, оставаться дома", - информировали в полиции.

В настоящее время ведутся поиски нападавшего. Других подробностей не приводится. Как пишет Bild, угрозы жизни пострадавших нет, ранения несерьезные.