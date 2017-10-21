В Кении вертолет с журналистами упал в озеро

2017-10-21 13:00 | www.trend.az | 0

Вертолет упал в озеро Накуру в центральной части Кении вскоре после взлета, передает РИА Новости со ссылкой на местную газету Daily Nation.

На борту вертолета могли находиться четыре человека, однако данные пока не подтвердились, пишет издание, сообщая, что в настоящий момент проводится спасательная операция.

По данным источников издания, вертолет незадолго до крушения покинул гостиницу Jarika Hotel, а перед аварией летел на низкой высоте.

Газета сообщает, что вертолет позже должен был доставить журналистов на мероприятие.