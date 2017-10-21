МВД Грузии: Вооруженный инцидент в Марнеули не имеет никакого отношения к политике

2017-10-21 13:50 | www.apa.az | 4

Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили заявил, что произошедший в селе Гызылгаджилы Марнеульского района вооруженный инцидент не имеет никакого отношения к политике.

Как сообщает местное бюро АПА, министр сказал, что следствие в связи с данным инцидентом продолжается.

«Я не могу объявить детали следствия. Произошедшее не имеет никакого отношения к политике», - отметил Георгий Мгебришвили.

Отметим, 19 октября ночью неизвестные совершили вооруженное нападение на кандидата от партии «Грузинская мечта» в члены муниципалитета села Гызылгаджилы Марнеульского района Джейхуна Човдарова и еще 4 человек. Все они получили пулевые ранения.

Согласно информации, состояние находящего в больнице Дж.Човдарова стабильное. Еще двое раненых были выписаны домой.