В Грузии в крае тесного проживания азербайджанцев наблюдается активность избирателей

2017-10-21 14:18 | www.apa.az | 4

В крае Квемо-Картли, где компактно проживают азербайджанцы, наблюдается активность избирателей.

Как сообщает местное бюро АПА со ссылкой на ЦИК Грузии, к 12:00 часам по краю проголосовали 313 человек. Активность избирателей составила 15,9%.

В Марнеульском районе края активность избирателей составила 15,2%, Гардабанинском районе – 13,5%, Болнисском районе – 17,3%, Дманисском районе – 22,7%.

Согласно информации к 12 часам, активность избирателей по стране составила 16,5%.

Отметим, сегодня в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. На 3 644 избирательных участках граждане изберут 2058 членов 64-х муниципальных собраний (сакребуло) и 64 мэра.