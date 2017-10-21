Азербайджан увеличил расходы на импорт мяса

2017-10-21 12:40 | www.oxu.az | 3

Расходы Азербайджана на импорт мяса выросли на 92%.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, в январе-сентябре 2017 года в страну было импортировано 30 тыс. 387,31 тонн мяса статистической стоимостью 46 млн 551,95 долларов, что на 10 тыс. 202,85 тонн или на 50,55% больше, чем в прошлом году.

С точки зрения стоимости годовой рост составил 22 млн 251,74 тыс. долларов или 91,57%.

Отметим, что в январе-сентябре 2016 года в Азербайджан было импортировано 20 тыс.184,46 тонн мяса стоимостью 24 млн 300,21 долларов.