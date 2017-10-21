Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2017-10-21 13:10 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), укрепился на 0,0002 маната (0,01 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70018 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 9 октября 1,7002 16 октября 1,7003 10 октября 1,7002 17 октября 1,7003 11 октября 1,7003 18 октября 1,7001 12 октября 1,7003 19 октября 1,7001 13 октября 1,7003 20 октября 1,7001 Средний курс за неделю 1,70026 Средний курс за неделю 1,70018

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0007 маната (0,03 процента). Средневзвешенный курс составил 2,00516 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 9 октября 1,9953 16 октября 2,008 10 октября 2,0011 17 октября 2,0028 11 октября 2,0087 18 октября 2 12 октября 2,0194 19 октября 2,0063 13 октября 2,0141 20 октября 2,0087 Средний курс за неделю 2,00772 Средний курс за неделю 2,00516

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0001 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02966 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 9 октября 0,0292 16 октября 0,0297 10 октября 0,0292 17 октября 0,0297 11 октября 0,0293 18 октября 0,0297 12 октября 0,0294 19 октября 0,0296 13 октября 0,0295 20 октября 0,0296 Средний курс за неделю 0,02932 Средний курс за неделю 0,02966

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0028 маната (0,6 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,4649 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 9 октября 0,4581 16 октября 0,4672 10 октября 0,4608 17 октября 0,4659 11 октября 0,4588 18 октября 0,4638 12 октября 0,4672 19 октября 0,4627 13 октября 0,4657 20 октября 0,4644 Средний курс за неделю 0,46212 Средний курс за неделю 0,4649

На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подешевела на 22,7013 маната (на 1,04 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2194,6782 маната.

Изменение стоимости унции золота 9 октября 2180,9826 16 октября 2209,7099 10 октября 2174,1308 17 октября 2216,001 11 октября 2195,7674 18 октября 2184,2035 12 октября 2192,1118 19 октября 2176,468 13 октября 2193,8121 20 октября 2187,0086 Средняя стоимость за неделю 2187,36094 Средняя стоимость за неделю 2194,6782

(Автор: Азад Гасанли)

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