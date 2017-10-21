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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2017-10-21 13:10 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), укрепился на 0,0002 маната (0,01 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70018 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

9 октября

1,7002

16 октября

1,7003

10 октября

1,7002

17 октября

1,7003

11 октября

1,7003

18 октября

1,7001

12 октября

1,7003

19 октября

1,7001

13 октября

1,7003

20 октября

1,7001

Средний курс за неделю

1,70026

Средний курс за неделю

1,70018

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0007 маната (0,03 процента). Средневзвешенный курс составил 2,00516 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

9 октября

1,9953

16 октября

2,008

10 октября

2,0011

17 октября

2,0028

11 октября

2,0087

18 октября

2

12 октября

2,0194

19 октября

2,0063

13 октября

2,0141

20 октября

2,0087

Средний курс за неделю

2,00772

Средний курс за неделю

2,00516

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0001 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02966 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

9 октября

0,0292

16 октября

0,0297

10 октября

0,0292

17 октября

0,0297

11 октября

0,0293

18 октября

0,0297

12 октября

0,0294

19 октября

0,0296

13 октября

0,0295

20 октября

0,0296

Средний курс за неделю

0,02932

Средний курс за неделю

0,02966

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0028 маната (0,6 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,4649 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

9 октября

0,4581

16 октября

0,4672

10 октября

0,4608

17 октября

0,4659

11 октября

0,4588

18 октября

0,4638

12 октября

0,4672

19 октября

0,4627

13 октября

0,4657

20 октября

0,4644

Средний курс за неделю

0,46212

Средний курс за неделю

0,4649

На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подешевела на 22,7013 маната (на 1,04 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2194,6782 маната.

Изменение стоимости унции золота

9 октября

2180,9826

16 октября

2209,7099

10 октября

2174,1308

17 октября

2216,001

11 октября

2195,7674

18 октября

2184,2035

12 октября

2192,1118

19 октября

2176,468

13 октября

2193,8121

20 октября

2187,0086

Средняя стоимость за неделю

2187,36094

Средняя стоимость за неделю

2194,6782

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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