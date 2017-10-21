Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2017-10-21 13:10 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), укрепился на 0,0002 маната (0,01 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70018 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
9 октября
|
1,7002
|
16 октября
|
1,7003
|
10 октября
|
1,7002
|
17 октября
|
1,7003
|
11 октября
|
1,7003
|
18 октября
|
1,7001
|
12 октября
|
1,7003
|
19 октября
|
1,7001
|
13 октября
|
1,7003
|
20 октября
|
1,7001
|
Средний курс за неделю
|
1,70026
|
Средний курс за неделю
|
1,70018
По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0007 маната (0,03 процента). Средневзвешенный курс составил 2,00516 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
9 октября
|
1,9953
|
16 октября
|
2,008
|
10 октября
|
2,0011
|
17 октября
|
2,0028
|
11 октября
|
2,0087
|
18 октября
|
2
|
12 октября
|
2,0194
|
19 октября
|
2,0063
|
13 октября
|
2,0141
|
20 октября
|
2,0087
|
Средний курс за неделю
|
2,00772
|
Средний курс за неделю
|
2,00516
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0001 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02966 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
9 октября
|
0,0292
|
16 октября
|
0,0297
|
10 октября
|
0,0292
|
17 октября
|
0,0297
|
11 октября
|
0,0293
|
18 октября
|
0,0297
|
12 октября
|
0,0294
|
19 октября
|
0,0296
|
13 октября
|
0,0295
|
20 октября
|
0,0296
|
Средний курс за неделю
|
0,02932
|
Средний курс за неделю
|
0,02966
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0028 маната (0,6 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,4649 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
9 октября
|
0,4581
|
16 октября
|
0,4672
|
10 октября
|
0,4608
|
17 октября
|
0,4659
|
11 октября
|
0,4588
|
18 октября
|
0,4638
|
12 октября
|
0,4672
|
19 октября
|
0,4627
|
13 октября
|
0,4657
|
20 октября
|
0,4644
|
Средний курс за неделю
|
0,46212
|
Средний курс за неделю
|
0,4649
На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подешевела на 22,7013 маната (на 1,04 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2194,6782 маната.
|
Изменение стоимости унции золота
|
9 октября
|
2180,9826
|
16 октября
|
2209,7099
|
10 октября
|
2174,1308
|
17 октября
|
2216,001
|
11 октября
|
2195,7674
|
18 октября
|
2184,2035
|
12 октября
|
2192,1118
|
19 октября
|
2176,468
|
13 октября
|
2193,8121
|
20 октября
|
2187,0086
|
Средняя стоимость за неделю
|
2187,36094
|
Средняя стоимость за неделю
|
2194,6782
(Автор: Азад Гасанли)
Твиттер: @AzadHasanli