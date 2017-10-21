В Беларуси усложняют экзамен на права для мотоциклистов

2017-10-21 13:11 | www.trend.az | 3

В Беларуси усложняют экзамен на права для мотоциклистов. Соответствующее постановление МВД от 2 октября 2017 года №280, которое вносит изменения в Инструкцию о порядке приема квалификационных экзаменов на право управления механическим транспортным средством (за исключением колесного трактора), опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале. Постановление вступит в силу через 6 месяцев после опубликования, сообщает Белта.

Проверка навыков управления мотоциклом осуществляется на специальной площадке. Экзаменуемый должен в мотоэкипировке (мотошлем, мотоперчатки, наколенники, налокотники) выполнить последовательно следующие элементы - движение по прямой с переключением передач с низшей на высшую и наоборот; управление на минимальной скорости ("колейная доска"); выполнение разворотов малого радиуса (габаритная "восьмерка"); выполнение поворотов малого радиуса (габаритная "змейка"); маневрирование в условиях ограниченного времени ("маневрирование"); торможение и остановка при движении на второй скорости.

Перед началом выполнения элемента "маневрирование" экзаменуемый должен остановить транспортное средство на расстоянии не более 0,5 м от линии начала выполнения элемента ("старт") по переднему габариту транспортного средства. Время для выполнения элемента не более 7 секунд. Временной отрезок замеряется по фактическому пересечению передним габаритом транспортного средства линии "старт" и задним габаритом линии окончания выполнения элемента ("финиш").

Элемент практического экзамена на мотоцикле считается невыполненным, если экзаменуемый дважды не смог переключить передачу с низшей на высшую и (или) наоборот; коснулся ограничительного конуса (стойки), выехал за пределы элемента; отклонился от заданной траектории при выполнении элементов габаритная "змейка", "маневрирование"; превысил установленный лимит времени при выполнении элемента "маневрирование"; при выполнении торможения пересек стоп-линию или остановился на расстоянии более 0,5 м от стоп-линии (по проекции переднего габарита).