Стали известны причины запрета на ввоз в Россию 33 тонн помидоров из Азербайджана

2017-10-21 15:36 | www.apa.az | 4

Госслужба фитосанитарного контроля при Минсельхозе АР внесла ясность в информацию о запрете на ввоз в Россию 33 тонн помидоров из Азербайджана.

Как сообщили АПА-Экономикс в структуре, Федеральная служба РФ по ветеринарному и фитосанитарному контролю (Россельхознадзор) направила Госслужбе официальное уведомление, в котором содержалось требование об указании названия и адреса производителя на упаковочных материалах и графе «дополнительная декларация» фитосанитарного сертификата, который является сопроводительным сертификатом продукции.

Отмечается, что данное обращение Россельхознадзора поступило в Госслужбу 17 октября.

«Так как упомянутая продукция была экспортирована 16 октября, груз был задержан на границе в связи с тем, что на упаковочных материалах не была указана информация о производителе, как того требовала противная сторона. Ситуация была незамедлительно взята на контроль Госслужбой, упаковочные материалы были приведены в соответствие с требованиями противной стороны и 20 октября продукция была отправлена в РФ», - пояснили в Госслужба фитосанитарного контроля.

Госслужба сообщает, что во избежание повторения такого рода случаев в будущем, пунктам карантина растений отданы необходимые указания о строгом контроле за соответствием упаковочных материалов экспортируемой в РФ томатной продукции требованиям противной стороны. То сведения производителей доведена важность нанесения информации об изготовителе на упаковочные материалы экспортируемой продукции.