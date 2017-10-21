Мужчина украл из аквариума отеля метровую белугу - ВИДЕО

2017-10-21 12:50 | www.oxu.az | 3

По словам директора гостиницы, злоумышленник знал, как открывается напольное стекло, сообщает Оxu.Az со ссылкой на Life.

Бывший сотрудник одного из отелей в казахстанском городе Актау украл белугу из большого аквариума.

На кадрах видно, как мужчина заходит в помещение, где находится резервуар с рыбой, и руками достаёт одну из них. Однако далеко убежать с добычей грабителю не удалось — охранники поймали его на улице.

Как рассказало руководство отеля, белуга не получила серьёзных травм и была выпущена обратно в воду.

Н.Г.