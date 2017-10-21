Россия продолжит производство изотопов на иранском объекте в Фордо

2017-10-21 13:15 | www.trend.az | 3

Россия продолжит производство изотопов на иранском предприятии Фордо в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе. Об этом заявил в субботу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая на Московской конференции по нераспространению, передает ТАСС.

"Россия продолжит выполнять свои обязательства по соглашению, - сказал Рябков. - Продолжим производство изотопов на объекте в Фордо".

"Понятно, что для всего этого нужна устойчивая и предсказуемая политическая обстановка", - добавил дипломат. Он подчеркнул, что с точки зрения России интересам международной безопасности отвечает "спокойная и рутинная" реализация СВПД.

Рябков отметил, что несмотря на обвинительные заявления президента США Дональда Трампа в адрес Ирана, все остальные участники соглашения по-прежнему стремятся обеспечить его сохранение и полную реализацию. "Российская сторона будет готова к взаимодействию с партнерами по СВПД, в тесном профессиональном ключе искать решение вопросов и тех задач, которые появляются перед нами на нынешнем непростом отрезке этого пути", - заключил замглавы МИД.