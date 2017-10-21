В Баку прошел гала-вечер комедийного фильма "Тахмин и Заур" (ВИДЕО, ФОТО)

2017-10-21 13:30 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus Gənclik Mall прошел гала-вечер комедийного фильма "Тахмин и Заур" производства студии "Cinemazadeh", сообщает Trend Life.

Среди гостей были звезды шоу-бизнеса, известные актеры, режиссеры, телеведущие, медиа-персоны. Перед премьерой, творческий коллектив фильма, среди которых были исполнители главных ролей Эльджан Расулов, Фярда Худавердиев и Кямаля Пириева, прошел по красной дорожке, попав в окружение многочисленных гостей и журналистов. На открытии вечера режиссер фильма Заур Мирзазаде выразил признательность всему творческому коллективу и надежду, что картина понравится любителям комедии. Генеральный директор сети кинотеатров CinemaPlus Заур Дарабзаде и его заместитель, генеральный директор студии Cinemazadeh Джафар Ахундзаде отметили, что новый проект внесет свою лепту в развитие отечественного кинематографа.

Сюжет: В жизни молодого парня, который занимался мошенничеством, обманывая одиноких женщин, появляется ангел и говорит, что его ждет смерть, если в течение семи дней не женится. Чтобы выжить, наш герой пускается во все тяжкие и сталкивается с весьма неожиданными и смешными случаями…

Фильм представлен широкой зрительской аудитории кинотеатрах Баку, Гянджи и Нахчывана.

(Автор: Вугар Иманов)