Конгресс США рассмотрит вопрос об усилении санкций против Ирана

2017-10-21 12:55 | www.oxu.az | 4

Палата представителей Конгресса США на будущей неделе проголосует по законопроектам об ужесточении односторонних санкций в отношении Ирана за разработку им баллистических ракет, а также против шиитской группировки «Хезболла».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении лидера республиканцев в нижней палате Кевина Маккарти и председателя комитета по иностранным делам Эда Ройса.

«Обязанность Конгресса состоит в том, чтобы работать с исполнительной властью над ясной и понятной стратегией, призванной остановить безответственное поведение Ирана. Палата представителей без промедлений продолжит действовать в этом направлении на следующей неделе, когда мы будем голосовать за законопроекты об усилении санкций против «Хезболла» и распространения Ираном ракет», - информировали законодатели.

Ранее комитет Ройса поддержал законопроект, который должен ограничить доступ «Хезболла» к международной финансовой системе, а также ее возможность получать средства и сотрудничать с финансовыми институтами. Согласно тексту инициативы, президент США должен будет применить санкции против любого иностранца, который, если это станет известно, предоставляет значительную финансовую, материальную и технологическую поддержку ряду структур «Хезболлах», включая так называемые департамент зарубежных отношений, организацию, отвечающую за вопросы внешней безопасности, Ливанскую медиа-группу и др.

Э.Ш.