На контролируемой Израилем части Голан упали два снаряда

2017-10-21 12:59 | www.oxu.az | 5

Два снаряда, выпущенные с территории Сирии, упали на контролируемой Израилем части Голанских высот, не причинив ущерба, сообщает Оxu.Az со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

Израильские военные считают, что, как и в большинстве подобных инцидентов, произошел случайный перелет ракет или мин через разделительную линию в ходе боев между правительственными силами и отрядами оппозиции.



"Некоторое время назад два снаряда упали на открытой местности на севере Голанских высот. Сообщений о пострадавших не поступало. Снаряды являются результатом внутренних столкновений в Сирии. ЦАХАЛ прочесывает местность", — говорится в Twitter израильской армии.

Об ответных действиях армия пока не говорит.

Ранее израильские войска атаковали огневую точку на территории Сирии в ответ на выпущенный оттуда снаряд, который упал на контролируемой еврейским государством части Голанских высот.

Н.Г.