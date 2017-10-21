Завтра в Азербайджане будет до 25 градусов тепла

2017-10-21 13:31 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили Trend в субботу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Утром местами возможен слабый туман, ветер юго-западный порывистый.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 10-14, днем 18-23, в Баку ночью 11-13, днем 20-22 градуса тепла. Атмосферное давление понизится с 761 до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 75-85, днем 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра будет преимущественно без осадков, утром местами туман. Западный ветер днем местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью – 8-13, днем 20-25, в горах ночью – 2-7, днем – 11-16 градусов тепла.

С полудня 23 октября до полудня 24 октября погода в северных и восточных районах будет нестабильной, ожидаются грозовые дожди, местами ливневого характера. В реках может подняться уровень воды.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)