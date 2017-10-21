Экзитполы на выборах в Грузии проводит американская компания «Эдисон рисерч»

2017-10-21 13:35 | www.trend.az | 3

По заказу телекомпании «Рустави 2» экзитполы проводит американская компания «Эдисон рисерч». После закрытия избирательных участков телекомпании «Рустави 2» обнародует их результаты, передает "Грузия Online".

«С 2003 года мы проводим экзитполы как президентских выборов, так и выборов Конгресса для всех ведущих американских телеканалов.В Грузии мы в первый раз работали в 2012 году, во второй раз – в 2014-м.На выборах в органы местной власти в 2017году, мы опросим избирателей на 75 локациях в Тбилиси,также проведем экзитполлы на 25 участках в Кутаиси» — заявил вице-президент компании Джо Лендски.

Экзитпо́л-используемая в мировой социологической практике процедура опроса граждан, производимого социологическими службами на выходе из избирательных участков после голосования.

Основными задачами экзитпола являются получение возможности оперативных прогнозов исхода выборов и накопление статистических данных об электорате.

Выходящих из избирательных участков опрашивают (на условиях анонимности), за кого они проголосовали. Исходя из предположения, что у большинства избирателей нет причин говорить неправду, данные таких опросов используют для проверки (корреляции) с официально публикуемыми данными голосования. В день выборов данные экзитполов широко освещаются ТВ и прессой при репортажах о порядке и процедуре голосования.

Экзитпол выполняет информационную (предварительное ознакомление общественности с результатами выборов) и контрольную (минимизация возможности намеренного искажения результатов выборов) функции.

Впервые этот метод появился в США. Журналист Уоррен Митофски придумал опросы избирателей на выходе во время выборов губернатора Кентукки в 1967 год.